Всех задержанных на марше против саммита G20 освободили

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Все 14 человек, задержанные на марше антиглобалистов в центре Буэнос-Айреса, где в пятницу начался саммит G20, освобождены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

"Были задержаны 14 человек, все - граждане Аргентины. Насколько я знаю, к настоящему моменту все они были отпущены", - сказала она журналистам.

По словам Буллрич, у большинства задержанных были конфискованы предметы, которые могли быть использованы в ходе беспорядков. Серьезных инцидентов с момента начала саммита зарегистрировано не было, была предотвращена одна кибератака. "Первая часть нашей работы завершена успешно", - добавила министр.

Саммит G20 в Буэнос-Айресе завершится в субботу.