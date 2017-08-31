Всего 16% американцев довольны президентством Трампа

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По данным нового опроса исследовательского центра Pew Research, только 16% американцев довольны поведением Дональда Трампа на посту президента США.
Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.
Согласно результатам исследования, 6 из 10 (58%) американцев заявили о своем недовольстве деятельностью Трампа, 25% респондентов затруднились ответить.
Предыдущий опрос показал, что 24% американцев одобряют деятельность президента, однако разница, как отмечает издание, обусловлена тем, что предыдущий опрос предусматривал два вместо трех вариантов ответа.
Оба опроса свидетельствуют лишь об одном — деятельность Трампа вызывает противоречивые чувства у подавляющего большинства американцев, даже среди его сторонников, часть из которых еще во время президентской кампании заявляли, что голосуют за Трампа, чтобы не голосовать за его соперников, заключает издание.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook