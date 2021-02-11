Всебелорусское народное собрание начнет сегодня свою работу

VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), в котором примут участие почти 2,4 тыс. делегатов со всей страны, начнет свою работу в четверг в Минске.

VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), в котором примут участие почти 2,4 тыс. делегатов со всей страны, начнет свою работу в четверг в Минске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его девизом стали слова: "Единство. Развитие. Независимость".

Этот лозунг в виде массивной композиции смонтирован перед зданием Дворца республики на Октябрьской площади, где раз в пять лет проходят такие форумы.

Всебелорусское народное собрание продлится два дня. На форуме подведут итоги прошедшей пятилетки и рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. В первый день работы форума президент республики Александр Лукашенко выступит с двухчасовым обращением, в ходе которого изложит свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития. Сам глава государства неоднократно повторял, что все новшества, которые будут предлагаться на народном собрании, призваны служить одной цели - благополучию белорусов. При этом он подчеркивал, что на фоне проходящих в стране протестов оппозиции никаких решений "в угоду зарубежным советчикам" приниматься не будет.

Как ожидается, Лукашенко выступит также с короткой заключительной речью и во второй день форума, а затем еще пообщается с его участниками.

В преддверии Всебелорусского собрания в стране провели масштабное социологическое исследование. Было опрошено 10 тыс. человек. По словам президента, это было сделано, чтобы "глубоко изучить настроения в белорусском обществе".