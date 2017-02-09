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    Все въезжающие в Китай иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев

    Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранных граждан, въезжающих на территорию страны. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили  в министерстве общественной безопасности КНР.

    Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.

    До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы.

    Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.

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