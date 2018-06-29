Все убитые в редакции Capital Gazette были сотрудниками издания

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Все пятеро убитых при нападении в четверг на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) - сотрудники газеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель окружной полиции Райан Фрейжер на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

Фрейжер огласил имена погибших и отметил: "Как я понимаю, все они сотрудники Capital Gazette. По словам стража порядка, убиты Уэнди Уинтерс, Ребекка Смит, Роберт Хайасен, Джералд Фишмэн и Джон Макнамара.

Согласно информации на сайте Capital Gazette, Хайасен был помощником редактора издания, Уинтерс и Фишмэн - журналистами. Фишмэн, в частности, отвечал за редакционную полосу.

По данным СМИ, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда Джэррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.