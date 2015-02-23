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    Все шахтеры спасены от огня на руднике в ЮАР

    Все 486 шахтеров подняты на поверхность

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Все южноафриканские шахтеры, работавшие на золотодобывающем руднике, спасены после того, как на глубине более 2 км начался пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, представительница компании-владельца Harmonу Gold проинформировала, что все 486 шахтеров подняты на поверхность.

    Она также добавила, что компания проведет расследование причин начавшегося в воскресенье утром пожара.

    Как полагают, огонь вспыхнул во время проведения запланированных ремонтных работ.

    В прошлом году эта же шахта была закрыта на две недели после того как обнаружилось, что под землей находятся нелегальные рабочие, пытающиеся поджечь рудник.

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