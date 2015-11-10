Все рейсы Lufthansa поставлены под угрозу из-за масштабной забастовки

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Профсоюз "Независимая организация бортпроводников" (UFO) не смог договориться с крупнейшим немецким авиаперевозчиком Lufthansa по вопросам пенсионного обеспечения, зарплат и других трудовых вопросов, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

По итогам безуспешных переговоров UFO призвал всех бортпроводников компании начать забастовку, начиная со среды, 11 ноября, до пятницы, 13 ноября.

В самой авиакомпании подтвердили, что, начиная с 4 утра среды, практически все рейсы авиакомпании находятся под угрозой отмены.

Ранее сообщалось, что профсоюз обещает, что забастовка продлится около недели. Профсоюз намеренно не раскрывает своих планов, чтобы менеджмент Lufthansa не смог к ней подготовиться. При этом немецкая авиакомпания грозит обратиться в суд, чтобы избежать забастовки.