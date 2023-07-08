Все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

Ариас поздравил все государства-участников Конвенции о химическом оружии (КХО), а в данном случае США, с подобным крупным достижением международного сообщества.

"Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", - подчеркнул Ариас.