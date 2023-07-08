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Все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены

Все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.
Другие страны
8 июля 2023 г. 06:15
Все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

Ариас поздравил все государства-участников Конвенции о химическом оружии (КХО), а в данном случае США, с подобным крупным достижением международного сообщества.

"Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", - подчеркнул Ариас.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada elan edilmiş kimyəvi silah ehtiyatları məhv edilib

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