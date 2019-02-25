Все находившиеся на борту разбившегося в Техасе грузового самолёта погибли

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В результате крушения грузового самолёта Boeing 767 в американском штате Техас погибли три человека.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление авиакомпании Atlas Air, владеющей воздушным судном.
В компании отметили, что три человека, находившиеся на борту рейса Atlas Air 3591, погибли при крушении 23 февраля.
Грузовой самолёт авиакомпании Atlas Air потерпел крушение на юге американского штата Техас в субботу, 23 февраля.
Boeing 767 следовал из Майами в Хьюстон.
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