Все находившиеся на борту разбившегося в Техасе грузового самолёта погибли

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В результате крушения грузового самолёта Boeing 767 в американском штате Техас погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление авиакомпании Atlas Air, владеющей воздушным судном.

В компании отметили, что три человека, находившиеся на борту рейса Atlas Air 3591, погибли при крушении 23 февраля.

Грузовой самолёт авиакомпании Atlas Air потерпел крушение на юге американского штата Техас в субботу, 23 февраля.

Boeing 767 следовал из Майами в Хьюстон.