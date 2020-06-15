Все микрорайоны Пекина из-за COVID-19 перенесли в военный режим

Пекин ввел в понедельник "режим военного времени" во всех жилых микрорайонах города из-за вспышки коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Отмечается, что соответствующий режим затронул 7 120 жилых микрорайонов города. Также указывается, что в мероприятиях по борьбе со вспышкой коронавируса задействовано более 100 тыс. человек.

На прошлой неделе вспышка коронавируса была выявлена на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в районе Фэнтай на юге Пекина. Большинство заразившихся - работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. Администрация города была вынуждена в том числе временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.

Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.

По данным на понедельник, в медицинских учреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.