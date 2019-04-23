​Все государственные школы Шри-Ланки закрыли до 29 апреля

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Все государственные школы Шри-Ланки останутся закрыты до 29 апреля, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает портал Ada Derana со ссылкой на министерство образования, ранее власти острова объявили, что все школы страны будут закрыты 22 и 23 апреля. Занятия в частных католических школах приостановлены до 29 апреля.

Министерство образования решило продлить каникулы во всех государственных школах до 29 апреля в целях предосторожности.

Также отмечается, что в стране объявлен траур в связи с трагедией.

Напомним, в результате серий терактов на Шри- Ланке погибли взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек.

Число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке достигло 40.