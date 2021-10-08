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Все государства-члены Тюркского совета единогласно поддержали вступление Туркменистана в организацию

Все государства-члены Тюркского совета единогласно поддержали вступление Туркменистана в организацию Страны-члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств рады вступлению Туркменистана в организацию в статусе наблюдателя и единогласно поддержали это решение официального Ашхабада.
Другие страны
8 октября 2021 г. 21:32
Все государства-члены Тюркского совета единогласно поддержали вступление Туркменистана в организацию

Страны-члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств рады вступлению Туркменистана в организацию в статусе наблюдателя и единогласно поддержали это решение официального Ашхабада.

Как передает местное бюро Report, об этом в своем письме на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова пишет президент Азербайджана Ильхам Алиев. В качестве страны-председателя Тюркского совета в нынешнем году именно Азербайджан передал обращение туркменской стороны остальным государствам-членам.

- Мы будем рады участию дружественного и братского Туркменистана в качестве государства-наблюдателя на предстоящем VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в Стамбуле, - говорится в письме Алиева.

Президент Азербайджана также выразил уверенность, что решение Туркменистана послужит еще большему укреплению единства и солидарности в тюркском мире и дальнейшему углублению сотрудничества тюркоязычных государств.

Соглашение о создании Тюркского совета было подписано в 2009 году. Его членами в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

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