 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Все члены экипажа на борту упавшего военного вертолета в Индии погибли - ОБНОВЛЕНО

    На борту вертолета находились 7 человек© TАСС/ СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 индийских ВВС на северо-востоке Индии возросло до семи человек, сообщает Report со ссылкой на местную газету Hindustan Times.

    "Подтверждено, что вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение рано утром в штате Аруначал-Прадеш. Все семь человек, которые были на борту, погибли", - сообщил представитель индийских ВВС.

    Для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.

    *** 10:35

    В результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 на северо-востоке Индии погибли пять человек, один пострадал, сообщает Report со ссылкой на Times of India.

    Инцидент произошел недалеко от города Таванг в штате Аруначал-Прадеш cегодня утром.

    На борту вертолета находились шесть человек. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi