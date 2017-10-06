Все члены экипажа на борту упавшего военного вертолета в Индии погибли - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 индийских ВВС на северо-востоке Индии возросло до семи человек, сообщает Report со ссылкой на местную газету Hindustan Times.

"Подтверждено, что вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение рано утром в штате Аруначал-Прадеш. Все семь человек, которые были на борту, погибли", - сообщил представитель индийских ВВС.

Для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.

*** 10:35

В результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 на северо-востоке Индии погибли пять человек, один пострадал, сообщает Report со ссылкой на Times of India.

Инцидент произошел недалеко от города Таванг в штате Аруначал-Прадеш cегодня утром.

На борту вертолета находились шесть человек. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.