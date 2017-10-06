Все члены экипажа на борту упавшего военного вертолета в Индии погибли - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 индийских ВВС на северо-востоке Индии возросло до семи человек, сообщает Report со ссылкой на местную газету Hindustan Times.
"Подтверждено, что вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение рано утром в штате Аруначал-Прадеш. Все семь человек, которые были на борту, погибли", - сообщил представитель индийских ВВС.
Для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.
*** 10:35
В результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 на северо-востоке Индии погибли пять человек, один пострадал, сообщает Report со ссылкой на Times of India.
Инцидент произошел недалеко от города Таванг в штате Аруначал-Прадеш cегодня утром.
На борту вертолета находились шесть человек. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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