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Все большее количество взрослых жителей США жалуется на нехватку еды

Все большее количество взрослых жителей США жалуется на нехватку еды В Соединенных Штатах на протяжении нескольких лет растет доля взрослых жителей страны, утверждающих, что им не хватает еды.
Другие страны
7 июля 2025 г. 04:46
Все большее количество взрослых жителей США жалуется на нехватку еды

В Соединенных Штатах на протяжении нескольких лет растет доля взрослых жителей страны, утверждающих, что им не хватает еды.

Как передает Report, об этом, ссылаясь на ежемесячный отчет консалтингового агентства Morning Consult, сообщает издание Axios.

В отчете отмечается, что в мае 2025 года 15,6% совершеннолетних американцев испытывали нехватку продовольствия. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Одновременно с этим в продовольственных банках Филадельфии спрос на продукты увеличился на 120% по сравнению с тремя годами ранее. Невзирая на сложившееся положение, конгресс США принял решение о значительном сокращении продовольственных пособий (SNAP), что лишь существенно ухудшит ситуацию.

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