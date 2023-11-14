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Все больницы в Газе могут закрыться в течение двух дней

Все больницы в Газе могут закрыться в течение двух дней Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила, что все работающие больницы в секторе Газа могут закрыться в течение двух дней, если в них не наладят поставки топлива.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 21:28
Все больницы в Газе могут закрыться в течение двух дней

"Все работающие больницы в секторе Газа могут закрыться в течение двух дней, если в них не наладят поставки топлива".

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Arabiya, об этом заявил министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла.

"Если в течение 48 часов топливо не будет поставлено, все больницы в секторе Газа прекратят свою работу. На данный момент 25 больниц прекратили предоставлять свои услуги из-за нехватки топлива либо обстрелов, осталось всего 10 работающих больниц", - сказала аль-Кейла.

При этом отмечается, что медицинский комплекс "Аш-Шифа" окружен израильскими военными. На данный момент администрация медицинского учреждения собирается принять решение об эвакуации.

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