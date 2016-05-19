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    28 стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс

    Церемония подписания состоялась во время заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Все 28 стран - членов Организации североатлантического договора (НАТО) подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня во время заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.

    От НАТО подписи поставили руководители и представители внешнеполитических ведомств стран Альянса.

    Председательствующим на церемонии подписания был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    После того, как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран - членов НАТО, Черногория станет полноправным, 29-м членом НАТО.

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