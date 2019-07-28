ВС Венесуэлы сообщили о новом вторжении самолета США в подконтрольную стране зону

Американский самолет-разведчик вновь вторгся в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения.

Как передаёт Report, об этом сообщило Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы в Twitter.

"Сегодня американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения", - говорится в сообщении.

На схеме, которую опубликовали ВС Венесуэлы, указано, что в зону ответственности аэропорта Майкетии зашел самолет EP-3E Aries II. Во время пребывания в этой зоне он не выходил на связь с венесуэльскими диспетчерами.