ВС Украины отбили штурм российских войск на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины уничтожили много живой силы и техники России в Харьковской и Херсонской областях.

Вооруженные силы Украины отбили штурм российских ВС на нескольких направлениях, а также уничтожили много живой силы и техники РФ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом передает Report со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, например: на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений; на Северском направлении РФ продолжает удерживать отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей; на Донецком направлении РФ основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.