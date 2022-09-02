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ВС Украины отбили штурм российских войск на нескольких направлениях

ВС Украины отбили штурм российских войск на нескольких направлениях Вооруженные силы Украины уничтожили много живой силы и техники России в Харьковской и Херсонской областях.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 09:21

Вооруженные силы Украины отбили штурм российских ВС на нескольких направлениях, а также уничтожили много живой силы и техники РФ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом передает Report со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, например: на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений; на Северском направлении РФ продолжает удерживать отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей; на Донецком направлении РФ основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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