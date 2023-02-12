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ВС Украины уничтожили 4 иранских дрона-камикадзе Shahed

ВС Украины уничтожили 4 иранских дрона-камикадзе Shahed Зенитчики ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили 4 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131.
Другие страны
12 февраля 2023 г. 14:05
ВС Украины уничтожили 4 иранских дрона-камикадзе Shahed

Зенитчики ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил Украины уничтожили 4 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины на юго-восточном направлении. Пуски "шахедов" осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

"Силами и средствами зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 4 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131", – отмечено в сообщении.

Кроме того, в этом направлении был уничтожен БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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