ВС Украины уничтожили 4 иранских дрона-камикадзе Shahed

Зенитчики ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили 4 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Зенитчики ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил Украины уничтожили 4 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины на юго-восточном направлении. Пуски "шахедов" осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

"Силами и средствами зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 4 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131", – отмечено в сообщении.

Кроме того, в этом направлении был уничтожен БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".