ВС Украины проводит учения на границе с Крымом

Разведывательные подразделения Вооруженных сил Украины проводят учебные стрельбы на границе с Крымом.

Разведывательные подразделения Вооруженных сил Украины проводят учебные стрельбы на границе с Крымом.

Как передает Report, об этом сообщает командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины в сообщении в социальной сети Facebook.

«Воины-разведчики, выполняющие в настоящее время боевые задачи недалеко от административной границы с… территории АР Крым, тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии. После выдвижения на огневой рубеж бойцы передвигаются на поле боя разными способами, прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку местности и действий противника», - указано в сообщении.