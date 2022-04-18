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ВС Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма

ВС Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма (Харьковская область). С этого направления российские войска пытаются развивать наступление на восток.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 18:00
ВС Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма (Харьковская область). С этого направления российские войска пытаются развивать наступление на восток.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Могу подтвердить, что ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден. Больше информации дать не могу, но отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности - это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда в том числе они попытаются развивать наступление на восток", - отметил он.

Ранее сообщалось, что украинская армия освободила несколько населенных пунктов под Харьковым.

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