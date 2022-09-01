ВС Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 48 350 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России на 1 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 48350 (+450) человек ликвидировано; танков - 1997 (+23); боевых бронированных машин - 4345 (+33); артиллерийских систем - 1115 (+24); РСЗО - 287 (+2); средства ПВО - 153 (+1); самолетов - 234 (+0); вертолетов - 205 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 851 (+2); крылатые ракеты - 196 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3239 (+3); специальной техники - 104 (+1).