ВС Украины ликвидировали 350 военнослужащих РФ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 47900 человек.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 47900 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России на 31 августа ориентировочно составили: личного состава - около 47900 (+350) человек ликвидировано; танков - 1974 (+20); боевых бронированных машин - 4312 (+18); артиллерийских систем - 1091 (+12); РСЗО - 285 (+3); средства ПВО - 152 (+1); самолетов - 234 (+0); вертолетов - 204 (+0); беспилотников оперативно-тактического уровня - 849 (+2); крылатые ракеты - 196 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19); специальной техники - 103 (+0).