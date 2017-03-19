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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ ВС Турции за неделю ликвидировали более 30 террористов как внутри страны, так и на севере Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, в Генштабе ВС Турции сообщили, что в ходе антитеррористических операций в турецких провинциях Диярбакыр, Бингель, Сиирт, Батман, Битлис, Хаккари и Ширнак за неделю уничтожены 28 террористов PKK.

Еще пять боевиков PYD (сирийского крыла PKK) ликвидированы на севере Сирии, где в рамках операции «Щит Евфрата» освобождена территория площадью 2 015 кв. км. Обеспечен контроль над 243 населенными пунктами.

За этот же период погибли двое турецких военнослужащих, пятеро ранены.