ВС Турции за 2 дня обезвредили 19 террористов РКК

© Foto: "Anadolu"

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции за два дня в рамках антитеррористических операций в провинции Хаккари обезвредили 19 террористов PKK.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Анадолу.

Как сообщают источники в силах безопасности, в районе Хоре Тепе на севере Ирака, расположенном на юго-западе района Чукурджа, проведена операция против объектов террористов РКК, обнаруженных БПЛА. В результате операции обезврежены два террориста.

Шесть террористов на севере Ирака были обезврежены утром 26 апреля в результате авиаудара, кроме того, уничтожены два убежища боевиков.