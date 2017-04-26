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    ВС Турции за 2 дня обезвредили 19 террористов РКК

    Шесть террористов на севере Ирака были обезврежены утром 26 апреля в результате авиаудара© Foto: "Anadolu"

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции за два дня в рамках антитеррористических операций в провинции Хаккари обезвредили 19 террористов PKK.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Анадолу.

    Как сообщают источники в силах безопасности, в районе Хоре Тепе на севере Ирака, расположенном на юго-западе района Чукурджа, проведена операция против объектов террористов РКК, обнаруженных БПЛА. В результате операции обезврежены два террориста.

    Шесть террористов на севере Ирака были обезврежены утром 26 апреля в результате авиаудара, кроме того, уничтожены два убежища боевиков.

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