ВС Турции уничтожили за неделю 13 террористов

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Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции за последнюю неделю провели 230 антитеррористических операций, в результате которых на территории страны были уничтожены 13 террористов, еще 11 сложили оружие и сдались властям.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, в МВД Турции сообщили, что в период с 13 по 20 марта по подозрению в пособничестве террористическим организациям по стране задержаны 999 человек.

70 человек из числа задержанных подозреваются в связях с террористами ДЕАШ, 28 – в контактах с террористическим течением Фетуллаха Гюлена, 28 – в связях с левыми террористическими структурами. Остальных подозревают в пособничестве террористам PKK.

В то же время, в провинциях Батман, Бингель, Агры, Диярбакыр, Ширнак и Тунджели уничтожено более 20 убежищ, укрытий и пещер, где скрывались террористы.