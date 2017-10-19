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    ВС Турции уничтожили 24 террористов РКК

    ВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ ВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK в регионе Зап на севере Ирака и в провинции Хаккари на юго-западе Турции, в результате нейтрализовано семь террористов.

    Как передает Report, со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сoобщили в Генштабе ВС Турции.

    Три террориста уничтожены в районе Зап в результате артобстрелов и авиаударов.

    Таким образом, число террористов PKK, уничтоженных в результате операций на севере Ирака, достигло 24, говорится в сообщении.

    В то же время террористы PKK похитили человека в районе Даргечит провинции Мардин.

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