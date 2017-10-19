ВС Турции уничтожили 24 террористов РКК

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ ВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK в регионе Зап на севере Ирака и в провинции Хаккари на юго-западе Турции, в результате нейтрализовано семь террористов.

Как передает Report, со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сoобщили в Генштабе ВС Турции.

Три террориста уничтожены в районе Зап в результате артобстрелов и авиаударов.

Таким образом, число террористов PKK, уничтоженных в результате операций на севере Ирака, достигло 24, говорится в сообщении.

В то же время террористы PKK похитили человека в районе Даргечит провинции Мардин.