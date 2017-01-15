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    ВС Турции уничтожил девять боевиков ДЕАШ на севере Сирии

    Уничтожены 198 объектов террористической организации

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В рамках операции «Щит Евфрата», которая проводится ВС Турции на севере Сирии, уничтожены 198 объектов террористической организации ДЕАШ.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Турции по 145-му дню операции.

    Кроме того, в ходе операции уничтожены девять боевиков ДЕАШ.

    Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.

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