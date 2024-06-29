ВС Турции тушат лесной пожар в Измире

Минобороны Турции выделило авиацию для помощи в тушении лесного пожара, вспыхнувшего в уезде Мендерес провинции Измир на западе страны.

Минобороны Турции выделило авиацию для помощи в тушении лесного пожара, вспыхнувшего в районе Мендерес провинции Измир на западе страны.

Как передает Report , об этом сообщило ведомство в соцсети X.

"Три вертолета Cougar и два вертолета CH-47, принадлежащие Вооруженным силам Турции, были выделены в качестве поддержки в работах по тушению пожара в Измире", - говорится в сообщении.

Согласно информации, пожар возник около 14:00 по бакинскому времени в лесной зоне Караджадаг в районе Мендерес. Региональное управление лесного хозяйства Измира прилагает усилия, чтобы взять под контроль распространение огня.

В тушении участвуют принадлежащие управлению 4 самолета, 8 вертолетов, 25 автоцистерн с водой, бульдозеры и десятки пожарных. В качестве меры предосторожности было эвакуировано несколько жилых домов, расположенных в селе неподалеку от зоны пожара.