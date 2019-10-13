"Источник мира":Турецкая армия освободила еще один населенный пункт Сирии - ФОТО

В рамках операции «Источник мира» от террористов YPG/PKK зачищен поселок Сулук на юго-востоке сирийского района Таль-Абьяд.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, населенный пункт перешел под контроль Сирийской национальной армии.

В освобожденных районах проводятся рейды по выявлению остатков террористов.

Сейчас бои возобновились в промышленной зоне и предместье Телль-Бейдар. По ним наносит интенсивные удары турецкая авиация.

9 октября Анкара начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Целью операции «Источник мира» является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, куда добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев. Решение о проведении операции основано на статье 51 Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.