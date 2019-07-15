ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 67 боевиков

В рамках операции Pençe в районе Хакурк на севере Ирака в одной из пещер обнаружены тела трёх террористов РКК.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Таким образом, общее число террористов, уничтоженных с начала операции, достигло 67.

В 22:00 по местному времени 12 июля на севере Ирака началась новая антитеррористическая операция Pençe-2. Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники. Операция Pençe-1 началась 27 мая на севере Ирака под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. В операции были задействованы авиация и ударные БПЛА. На следующем этапе на иракскую территорию был высажен турецкий спецназ, выдвинувшийся в районы предположительного нахождения баз террористов РКК. В рамках Pençe-1 в Ираке был уничтожен 61 террорист.