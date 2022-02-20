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ВС Турции нейтрализовали в Сирии 14 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали в Сирии 14 террористов PKK/YPG ВС Турции нейтрализовали 14 террористов YPG (сирийского крыла PKK) на севере Сирии.
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20 февраля 2022 г. 14:25
ВС Турции нейтрализовали в Сирии 14 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали 14 террористов YPG (сирийского крыла PKK) на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Боевики открыли огонь по зонам проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada 14 terrorçu zərərsizləşdirilib

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