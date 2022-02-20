ВС Турции нейтрализовали в Сирии 14 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали 14 террористов YPG (сирийского крыла PKK) на севере Сирии.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Боевики открыли огонь по зонам проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.