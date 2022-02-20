ВС Турции нейтрализовали в Сирии 14 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали 14 террористов YPG (сирийского крыла PKK) на севере Сирии.

ВС Турции нейтрализовали 14 террористов YPG (сирийского крыла PKK) на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Боевики открыли огонь по зонам проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.