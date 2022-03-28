ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Ирака и Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали четырех террористов PKK на севере Ирака и Сирии. говорится в воскресном сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Вооруженные силы Турции нейтрализовали четырех террористов PKK на севере Ирака и Сирии. говорится в воскресном сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Как передает Report, в зоне операции Pençe Şimşek на севере Ирака нейтрализованы 3 террориста РКК. Еще один боевик сирийского крыла PKK - YPG ликвидирован в районе операции "Источник мира" на севере Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.