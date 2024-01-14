ВС Турции нейтрализовали семь членов PKK на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали семь членов террористической организации PKK на севере Сирии.

ВС Турции нейтрализовали семь членов террористической организации PKK на севере Сирии.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Наши военные продолжают хоронить террористов, в общей сложности было нейтрализовано семь террористов PKK/YPG, пытавшихся совершить нападение на севере Сирии", - говорится в заявлении.

В пятницу в районе операции "Пендже-Килит" на севере Ирака погибли девять турецких военных в результате нападения членов PKK.

После этого ВВС Турции начали наносить удары по позициям PKK в Ираке и Сирии. За прошедшие дни было нейтрализовано более 70 членов PKK.