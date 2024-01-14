ВС Турции нейтрализовали семь членов PKK на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали семь членов террористической организации PKK на севере Сирии.
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"Наши военные продолжают хоронить террористов, в общей сложности было нейтрализовано семь террористов PKK/YPG, пытавшихся совершить нападение на севере Сирии", - говорится в заявлении.
В пятницу в районе операции "Пендже-Килит" на севере Ирака погибли девять турецких военных в результате нападения членов PKK.
После этого ВВС Турции начали наносить удары по позициям PKK в Ираке и Сирии. За прошедшие дни было нейтрализовано более 70 членов PKK.
Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Yi30b2gt5N January 14, 2024