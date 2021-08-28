ВС Турции ликвидировали за сутки 7 террористов на севере Ирака

ВВС Турции нанесли очередной удар по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы 3 боевика преступной организации.

ВВС Турции нанесли очередной удар по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы 3 боевика преступной организации.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Операция проведена при поддержке Национальной разведывательной организации Турции (MIT).

Общее число террористов, нейтрализованных за последние сутки на иракской территории, достигло семи.

Минобороны Турции ранее сегодня сообщило о нейтрализации четырех террористов в зоне операции Pençe Şimşek на севере Ирака.