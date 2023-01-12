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ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей КНР

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
12 января 2023 г. 07:25
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщает тайваньское оборонное ведомство.

"Сегодня по состоянию на 6:00 (02:00 - бакинское время) вокруг Тайваня были обнаружены 15 самолетов и 4 корабля НОАК", - сказано в заявлении.

В нем также говорится, что тайваньские вооруженные силы наблюдают за ситуацией. Авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы острова находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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