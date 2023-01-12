ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщает тайваньское оборонное ведомство.
"Сегодня по состоянию на 6:00 (02:00 - бакинское время) вокруг Тайваня были обнаружены 15 самолетов и 4 корабля НОАК", - сказано в заявлении.
В нем также говорится, что тайваньские вооруженные силы наблюдают за ситуацией. Авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы острова находятся в состоянии повышенной боевой готовности.