ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщает тайваньское оборонное ведомство.

"Сегодня по состоянию на 6:00 (02:00 - бакинское время) вокруг Тайваня были обнаружены 15 самолетов и 4 корабля НОАК", - сказано в заявлении.

В нем также говорится, что тайваньские вооруженные силы наблюдают за ситуацией. Авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы острова находятся в состоянии повышенной боевой готовности.