ВС Тайваня открыли огонь по дрону армии КНР

Тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после его приближения к островам Цзиньмэнь, которые находятся под контролем Тайваня.

Тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после его приближения к островам Цзиньмэнь, которые находятся под контролем Тайваня.

Как передает Report , об этом сообщил Central News Agency со ссылкой на армейское командование обороны Цзиньмэнь.

Отмечается, что беспилотник приблизился к острову Эрдань. После того, как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, дрон улетел в сторону города Сямэнь, который расположен в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Ранее член Законодательного юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии Тайваня Ван Динюй заявлял, что тайваньские военные должны обладать средствами борьбы с беспилотниками НОАК, чтобы защитить воздушное пространство территорий.

Напомним, что ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

На фоне роста напряженности Вооруженные силы Китая с начала августа провели серию учений вдоль своего побережья. Армия КНР также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань.