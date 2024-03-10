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ВС Судана отвергли идею об установлении перемирия в Рамазан

ВС Судана отвергли идею об установлении перемирия в Рамазан Перемирие в Судане возможно только в случае, если сторонники сил быстрого реагирования (СБР) выполнят договоренности, достигнутые в Джидде в 2023 году, без выполнения этого условия режим прекращения огня не будет введен даже в священный для мусульман меся
Другие страны
10 марта 2024 г. 17:13
ВС Судана отвергли идею об установлении перемирия в Рамазан

Перемирие в Судане возможно только в случае, если сторонники сил быстрого реагирования (СБР) выполнят договоренности, достигнутые в Джидде в 2023 году, без выполнения этого условия режим прекращения огня не будет введен даже в священный для мусульман месяц Рамазан, который в этом году начинается 11 марта.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе суданской армии.

"В Рамазан не будет никакого перемирия. Оно возможно только в случае, если повстанцы (имеются в виду СБР - ред.) выполнят условия соглашения, подписанного в Джидде в мае 2023 года, и оставят жилые дома и гражданские объекты", - говорится в заявлении.

В армии добавили, что допускают возможность ведения переговоров, однако условия остаются теми же. А именно, другая сторона должна выполнить свои обязательства в рамках соглашения.

8 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане в период Рамазана, за подготовленный Великобританией документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. В документе содержится призыв к немедленному прекращению боевых действий в период священного месяца Рамазан, а также к обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа, в том числе через границу. К тому же документ побуждает личного посланника генсекретаря ООН по Судану Рамтана Ламамру выступить посредником в координации усилий по установлению мира.

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