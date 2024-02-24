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ВС США завили об уничтожении семи противокорабельных крылатых ракет хуситов

ВС США завили об уничтожении семи противокорабельных крылатых ракет хуситов Соединенные Штаты заявили об уничтожении семи противокорабельных ракет мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 07:37
ВС США завили об уничтожении семи противокорабельных крылатых ракет хуситов

Соединенные Штаты заявили об уничтожении семи противокорабельных ракет мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"В период с 12:30 до 19:15 CENTCOM уничтожило семь мобильных установок противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в сообщении.

Центральное командование ВС США утверждает, что ракеты были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена и представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

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