ВС США завили об уничтожении семи противокорабельных крылатых ракет хуситов

Соединенные Штаты заявили об уничтожении семи противокорабельных ракет мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене.
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"В период с 12:30 до 19:15 CENTCOM уничтожило семь мобильных установок противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в сообщении.
Центральное командование ВС США утверждает, что ракеты были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена и представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.