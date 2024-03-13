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ВС США возобновят полеты конвертопланов Osprey в Японии с 14 марта

ВС США возобновят полеты конвертопланов Osprey в Японии с 14 марта Вооруженные силы США в Японии намерены с 14 марта возобновить полеты конвертопланов Osprey, приостановленные после крушения такой машины у побережья острова Якусима в ноябре прошлого года.
Другие страны
13 марта 2024 г. 09:13
ВС США возобновят полеты конвертопланов Osprey в Японии с 14 марта

Вооруженные силы США в Японии намерены с 14 марта возобновить полеты конвертопланов Osprey, приостановленные после крушения такой машины у побережья острова Якусима в ноябре прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, уведомление было передано американским командованием японскому правительству. Американские военные уверяют, что обнаружили деталь, ставшую причиной аварии, однако подробности не раскрываются.

Минобороны Японии 8 марта сообщило, что США приняли решение отменить запрет на полеты конвертопланов Osprey. Военные тогда подтвердили отсутствие дефектов в самой конструкции конвертопланов и решили, что никакие изменения в нее вносить не требуется. В качестве дополнительных мер безопасности было решено увеличить частоту проверок и технического обслуживания с использованием системы обнаружения неисправностей.

9 ноября прошлого года близ побережья острова Якусима потерпел крушение конвертоплан Osprey американских ВС. Разбившийся конвертоплан был приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). Официально не сообщалось, что стало причиной падения конвертоплана. Военное командование США объявило, что все восемь членов экипажа погибли.

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