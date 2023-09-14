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ВС США возобновили контртеррористические операции и запуск БПЛА со своих баз в Нигере

ВС США возобновили контртеррористические операции и запуск БПЛА со своих баз в Нигере Вооруженные силы США возобновили активную деятельность на территории своих баз, расположенных в Нигере.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 10:14
ВС США возобновили контртеррористические операции и запуск БПЛА со своих баз в Нигере

Вооруженные силы США возобновили активную деятельность на территории своих баз, расположенных в Нигере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, американские военные вновь начали проводить контртеррористические операции и запускать беспилотники со своих баз. Другие подробности об активности ВС США в африканской стране телеканал не привел.

8 сентября газета Politico проинформировала со ссылкой на свои источники, что численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конце июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как проинформировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.

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