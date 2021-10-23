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ВС США в Сирии ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

ВС США в Сирии ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды" Военные США нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии, был уничтожен один из главарей террористической группировки "Аль-Каида".
Другие страны
23 октября 2021 г. 05:19
ВС США в Сирии ликвидировали одного из главарей Аль-Каиды

Военные США нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии, был уничтожен один из главарей террористической группировки "Аль-Каида".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Центрального командования (CENTCOM) американских ВС.

"При авиаударе США в северо-западной части Сирии был убит высокопоставленный главарь "Аль-Каиды" Абдул Хамид Аль-Матар. У нас нет информации о гибели мирных жителей в результате удара, который был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата MQ-9", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Suriyada “Əl Qaida” başçılarından birini məhv edib

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