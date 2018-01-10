ВС США уничтожили в Йемене трех боевиков группировки "Аль-Каида"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США уничтожили в Йемене в результате ударов с воздуха еще трех членов террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба Центрального командования американских ВС.

Согласно изложенным ею сведениям, в провинции Мариб 19 декабря был убит Хабиб ас-Санаани, а в Эль-Бейде 15 декабря и 20 ноября - Микдад ас-Санаани и Абу Умар ас-Санаани. Все они названы ключевыми фигурами организации АКАП, но не ее главарями.