 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ВС США уничтожили 19 талибов на юге Афганистана

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 членов радикального движения "Талибан" ликвидированы в результате авиаударов ВС США в южной афганской провинции Гильменд, сообщает Report со ссылкой на агентство Khaama Press.

    Авиаудары были нанесены по укрытиям членов движения в районе Нахр Сирадж (Nahr Siraj), в ходе атак также была уничтожена часть оружия боевиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi