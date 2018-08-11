ВС США уничтожили 19 талибов на юге Афганистана

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 членов радикального движения "Талибан" ликвидированы в результате авиаударов ВС США в южной афганской провинции Гильменд, сообщает Report со ссылкой на агентство Khaama Press.

Авиаудары были нанесены по укрытиям членов движения в районе Нахр Сирадж (Nahr Siraj), в ходе атак также была уничтожена часть оружия боевиков.