ВС США ударили по двум противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

Американские вооруженные силы нанесли удары по двум противокорабельным ракетам на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Американские вооруженные силы нанесли удары по двум противокорабельным ракетам на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Как передает Report , об этом в соцсети X сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"Примерно в 9:50 утра по времени Саны (10:50 по бакинскому времени - ред.) Центральное командование Соединенных Штатов нанесло удар в целях самообороны по двум противокорабельным ракетам, установленным на грузовиках поддерживаемых Ираном террористов-хуситов в районах Йемена, контролируемых хуситами", — говорится в сообщении ведомства.

Также CENTCOM сообщило, что позже в этот день хуситы выпустили две баллистические ракеты из Йемена в Аденский залив по судну M/V Propel Fortune, которое шло под флагом Сингапура.

Они не попали по цели, сообщений о пострадавших или повреждениях судна не поступало, отметили в командовании.