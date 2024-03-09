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ВС США ударили по двум противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

ВС США ударили по двум противокорабельным ракетам хуситов в Йемене Американские вооруженные силы нанесли удары по двум противокорабельным ракетам на подконтрольной хуситам территории Йемена.
Другие страны
9 марта 2024 г. 08:56
ВС США ударили по двум противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

Американские вооруженные силы нанесли удары по двум противокорабельным ракетам на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"Примерно в 9:50 утра по времени Саны (10:50 по бакинскому времени - ред.) Центральное командование Соединенных Штатов нанесло удар в целях самообороны по двум противокорабельным ракетам, установленным на грузовиках поддерживаемых Ираном террористов-хуситов в районах Йемена, контролируемых хуситами", — говорится в сообщении ведомства.

Также CENTCOM сообщило, что позже в этот день хуситы выпустили две баллистические ракеты из Йемена в Аденский залив по судну M/V Propel Fortune, которое шло под флагом Сингапура.

Они не попали по цели, сообщений о пострадавших или повреждениях судна не поступало, отметили в командовании.

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