ВС США ударили по двум противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

Американские вооруженные силы нанесли удары по двум противокорабельным ракетам на подконтрольной хуситам территории Йемена.
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"Примерно в 9:50 утра по времени Саны (10:50 по бакинскому времени - ред.) Центральное командование Соединенных Штатов нанесло удар в целях самообороны по двум противокорабельным ракетам, установленным на грузовиках поддерживаемых Ираном террористов-хуситов в районах Йемена, контролируемых хуситами", — говорится в сообщении ведомства.
Также CENTCOM сообщило, что позже в этот день хуситы выпустили две баллистические ракеты из Йемена в Аденский залив по судну M/V Propel Fortune, которое шло под флагом Сингапура.
Они не попали по цели, сообщений о пострадавших или повреждениях судна не поступало, отметили в командовании.