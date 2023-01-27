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ВС США сообщили о ликвидации в Сомали одного из главарей ИГ

ВС США сообщили о ликвидации в Сомали одного из главарей ИГ Вооруженные силы США в результате спецоперации ликвидировали одного из главарей террористической группировки ИГИЛ Билала ас-Судани на севере Сомали.
Другие страны
27 января 2023 г. 03:48
ВС США сообщили о ликвидации в Сомали одного из главарей ИГ

Вооруженные силы США в результате спецоперации ликвидировали одного из главарей террористической группировки ИГИЛ Билала ас-Судани на севере Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге.

По его словам, ас-Судани был уничтожен вместе с десятью пособниками. Чиновник подчеркнул, что проведение спецоперации одобрил в начале этой недели президент США Джо Байден. Главарь был ликвидирован в течение последних 24 часов.

Представители исполнительной власти США отказались обсуждать детали операции. Они только отметили, что в результате ее проведения не было пострадавших среди американских военнослужащих и мирных жителей.

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