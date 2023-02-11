О нас

ВС США сбили у Аляски летательный аппарат

ВС США сбили у Аляски летательный аппарат Вооруженные силы (ВС) США по приказу президента Джо Байдена сбили в районе штата Аляска летательный аппарат, который находился на высоте 12,2 тыс. м. Его обломки упали на покрытые льдом морские пространства.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 03:52
ВС США сбили у Аляски летательный аппарат

Вооруженные силы (ВС) США по приказу президента Джо Байдена сбили в районе штата Аляска летательный аппарат, который находился на высоте 12,2 тыс. м. Его обломки упали на покрытые льдом морские пространства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я могу подтвердить, что министерство обороны отслеживало находящийся на большой высоте объект в воздушном пространстве Аляски на протяжении последних 24 часов. Объект летел на высоте 40 тыс. футов (12, 1 тыс. м) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданских полетов. Из-за предосторожности по рекомендации Пентагона президент Байден отдал приказ ВС сбить объект, что они и сделали, когда тот находился над нашими территориальными водами, которые сейчас покрылись льдом. В американском воздушном пространстве и над территориальными водами истребитель Северного командования ВС США сбил объект в течение последнего часа", - отметил Кирби.

Он добавил, что США рассчитывают поднять обломки уничтоженного летательного аппарата, который был намного меньше сбитого аэростата КНР. Представитель Белого дома указал на отсутствие признаков того, что аппарат мог маневрировать, вероятно, он мог быть беспилотным. При этом он добавил, что США не знают, какой стране он принадлежал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ hərbçiləri Alyaska səmasında uçan aparatı vurub

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi