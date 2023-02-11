ВС США сбили у Аляски летательный аппарат

Вооруженные силы (ВС) США по приказу президента Джо Байдена сбили в районе штата Аляска летательный аппарат, который находился на высоте 12,2 тыс. м. Его обломки упали на покрытые льдом морские пространства.

Вооруженные силы (ВС) США по приказу президента Джо Байдена сбили в районе штата Аляска летательный аппарат, который находился на высоте 12,2 тыс. м. Его обломки упали на покрытые льдом морские пространства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я могу подтвердить, что министерство обороны отслеживало находящийся на большой высоте объект в воздушном пространстве Аляски на протяжении последних 24 часов. Объект летел на высоте 40 тыс. футов (12, 1 тыс. м) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданских полетов. Из-за предосторожности по рекомендации Пентагона президент Байден отдал приказ ВС сбить объект, что они и сделали, когда тот находился над нашими территориальными водами, которые сейчас покрылись льдом. В американском воздушном пространстве и над территориальными водами истребитель Северного командования ВС США сбил объект в течение последнего часа", - отметил Кирби.

Он добавил, что США рассчитывают поднять обломки уничтоженного летательного аппарата, который был намного меньше сбитого аэростата КНР. Представитель Белого дома указал на отсутствие признаков того, что аппарат мог маневрировать, вероятно, он мог быть беспилотным. При этом он добавил, что США не знают, какой стране он принадлежал.