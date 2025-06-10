ВС США предоставили Трампу варианты военного решения по ядерной программе Ирана

Американские вооруженные силы (ВС) предоставили президенту США Дональду Трампу множество вариантов военного решения проблемы вокруг ядерной программы Ирана.

Американские вооруженные силы (ВС) предоставили президенту США Дональду Трампу множество вариантов военного решения проблемы вокруг ядерной программы Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Майкл Курилла.

На слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса его спросили, готово ли CENTCOM по указанию американского лидера нанести удар с "применением подавляющей силы, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия".

"Я предоставил министру обороны Питу Хегсету и президенту множество вариантов", - ответил глава командования, в зону оперативной ответственности которого входят, в частности, Ближний Восток и Северная Африка.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники утверждал, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более заинтересован "в реализации военного варианта" урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана. По данным портала, при этом Нетаньяху заверил Трампа, что еврейское государство не предпримет никаких действий военного характера в отношении Ирана, пока Тегеран и Вашингтон ведут переговоры. Американский лидер заявлял, что не хотел бы атаковать Иран, надеясь урегулировать разногласия вокруг ядерной программы Тегерана дипломатическим путем.