ВС США подтвердили попадание ракеты в американское судно в Красном море

Противокорабельная ракета, запущенная хуситами, поразила в понедельник американский сухогруз «Gibraltar Eagle» под флагом Маршалловых Островов, подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США.

Противокорабельная ракета, запущенная хуситами, поразила в понедельник американский сухогруз «Gibraltar Eagle» под флагом Маршалловых Островов, подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

Помимо этого, командование сообщило, что в 14:00 по местному времени ВС США зафиксировали запуск противокорабельной ракеты в сторону судоходных маршрутов на юге Красного моря.

Указывается, что ракета упала на территории Йемена, пострадавших нет.