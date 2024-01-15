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ВС США подтвердили попадание ракеты в американское судно в Красном море

ВС США подтвердили попадание ракеты в американское судно в Красном море Противокорабельная ракета, запущенная хуситами, поразила в понедельник американский сухогруз «Gibraltar Eagle» под флагом Маршалловых Островов, подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США.
Другие страны
15 января 2024 г. 20:59
ВС США подтвердили попадание ракеты в американское судно в Красном море

Противокорабельная ракета, запущенная хуситами, поразила в понедельник американский сухогруз «Gibraltar Eagle» под флагом Маршалловых Островов, подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

Помимо этого, командование сообщило, что в 14:00 по местному времени ВС США зафиксировали запуск противокорабельной ракеты в сторону судоходных маршрутов на юге Красного моря.

Указывается, что ракета упала на территории Йемена, пострадавших нет.

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