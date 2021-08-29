ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана.

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, к настоящему моменту эвакуации американскими военно-транспортными самолетами ожидают в аэропорту Кабула порядка тысячи человек. Источник Reuters также отметил, что толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться после того, как власти США заявили о вероятности новых терактов в афганской столице. Как сообщили агентству, эвакуацию гражданских планируется завершить в воскресенье. "Мы хотим обеспечить, чтобы каждый иностранный гражданин и те, кто находятся под угрозой, были эвакуированы сегодня. Военные начнут улетать (из Кабула), как только этот процесс будет завершен", - заявил источник агентства. По его словам, точные дата и время окончания операции пока не определены.

В свою очередь источники газеты The Washington Post указывают на то, что завершение основной фазы операции по эвакуации людей совпало по времени с терактом вблизи аэропорта Кабула. После этого ее масштаб был значительно сокращен, а военные, осуществляющие эвакуацию, сконцентрировались на вывозе тех людей, которые уже находились на территории аэропорта.