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ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула

ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана.
Другие страны
29 августа 2021 г. 10:17
ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, к настоящему моменту эвакуации американскими военно-транспортными самолетами ожидают в аэропорту Кабула порядка тысячи человек. Источник Reuters также отметил, что толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться после того, как власти США заявили о вероятности новых терактов в афганской столице. Как сообщили агентству, эвакуацию гражданских планируется завершить в воскресенье. "Мы хотим обеспечить, чтобы каждый иностранный гражданин и те, кто находятся под угрозой, были эвакуированы сегодня. Военные начнут улетать (из Кабула), как только этот процесс будет завершен", - заявил источник агентства. По его словам, точные дата и время окончания операции пока не определены.

В свою очередь источники газеты The Washington Post указывают на то, что завершение основной фазы операции по эвакуации людей совпало по времени с терактом вблизи аэропорта Кабула. После этого ее масштаб был значительно сокращен, а военные, осуществляющие эвакуацию, сконцентрировались на вывозе тех людей, которые уже находились на территории аэропорта.

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